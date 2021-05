“Siamo in grado, adesso, dopo l’intervento dei nostri informatici di garantire a tutti gli studenti che vivono nelle nostre residenze universitarie, gestite dall’ERSU, l’arrivo della fibra e 7 nuove postazioni AP Wi-FI”. Il Rettore dell’Università di Messina, professor Salvatore Cuzzocrea, è intervenuto personalmente per attivare tutte le procedure, dopo un incontro con il Consiglio di Amministrazione ERSU, per fornire il miglior accesso alla rete per gli studenti fuorisede che abitano nelle residenze dell’Annunziata.

“Il problema era stato sollevato – ha affermato il Rettore – lo scorso novembre e non era stato risolto dall’ERSU. Con fondi dell’Ateneo abbiamo provveduto al passaggio della fibra e alla cessione di 7 nuovi Access Point Wi-Fi. Ringrazio il dottor Giuseppe Mannino responsabile del CIAM e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto. Sono certo che gli studenti apprezzeranno e li ringrazio per la pazienza che hanno avuto di sopportare il disagio per diversi mesi. Soltanto giovedì della scorsa settimana tutto è stato risolto. E’ nostra intenzione comunque potenziare ulteriormente se necessario”, ha concluso.