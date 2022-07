«-Tu che vieni qui a contemplare ricorda che…, non tutti i siciliani siamo mafiosi e non tutti i mafiosi sono siciliani-: questa frase possiamo leggerla su una targa ai piedi dell’Ulivo della Pace che è stato piantato il 19 luglio 1993 per volere della mamma di Paolo Borsellino, Maria Pia Lepanto». Hanno scritto questo, oggi 12 luglio 2022 sulla loro Pagina Facebook, i responsabili di Will Media.

In tal modo proseguono i redattori nel testo: «l’albero si trova in via D’Amelio, nel luogo esatto in cui esplose la bomba che tolse la vita al magistrato e ai membri della sua scorta il 19 luglio 1992. Nel cratere che si formò con il tritolo messo da Cosa nostra, oggi c’è un albero di ulivo proveniente da Betlemme, per dare speranza e vita lì dove trent’anni fa c’è sta la morte. L’aiuola intorno all’albero è formata dalle lettere P e B, le iniziali di Paolo Borsellino, e i nomi delle vittime sono posti in modo tale che le iniziali di ogni nome formino la parola pace».

Così si conclude il documento: «il 14 luglio noi saremo lì insieme ad Antonio Vullo, agente di scorta del giudice Borsellino sopravvissuto alla strage. Lasceremo i pensieri delle ragazze e dei ragazzi della community di Will, che verranno scritti durante l’evento che si terrà il 13 luglio alla Casa di Paolo a Palermo, alle ore 17.30».

Qui il link per partecipare, vi aspettiamo:

https://www.eventbrite.it/…/biglietti-will-meets-cosa…!

