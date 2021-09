“Un borsone dell’Ikea riempito con resti di un cadavere umano è stato trovato oggi in via Marano a Pianura, su indicazione del figlio di un’anziana donna scomparsa nelle scorse settimane”. A riferirlo in data odierna, su Facebook è il giornalista palermitano di Rai2 Salvo Sottile.

Sottile ha aggiunto: “scomparsa segnalata già qualche giorno fa ai carabinieri da una conoscente dell’anziana, preside di un istituto scolastico. I militari hanno interrogato nella caserma di Bagnoli il figlio della signora. Si tratta di un uomo con problemi psichici e sembrerebbe anche di tossicodipendenza. Dopo molte insistenti domande, ha ammesso di avere ucciso la madre, che aveva 84 anni, di averla fatta a pezzi e di averli poi gettati in strada nella zona di via Marano Pianura, dove per ore sono stati cercati anche con l’aiuto di cani. Il delitto sarebbe avvenuto nella casa in cui madre e figlio vivevano, in contrada Pisani. Dalle prime verifiche compiute dai militari del reparto scientifico sarebbero arrivate conferme: nell’appartamento ci sarebbero tracce di sangue. La notizia del ritrovamento dei resti, rilanciata in serata dalle agenzie, ha suscitato orrore e raccapriccio nel quartiere, dove l’anziana scomparsa era conosciuta e benvoluta. Diverse persone si sono radunate ad osservare il lavoro dei carabinieri. Le ricerche dei resti della povera donna sono complicate, anche perché sono trascorsi diversi giorni dal fatto di sangue. Gli investigatori tuttavia ritengono di potere isolare altri frammenti, che saranno sottoposti all’esame del Dna per fugare ogni dubbio sull’identità”.

“Il racconto del figlio della donna viene vagliato con estrema attenzione, proprio perché l’uomo spesso non è lucido. Tuttavia gli elementi finora raccolti ne avvalorerebbero la veridicità”.

