I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI GIOIA TAURO HANNO ARRESTATO, IN CONTRADA BOSCO DI ROSARNO, UN UOMO DEL POSTO, PLURIPREGIUDICATO, ACCUSATO DI DETENZIONE ILLECITA DI INGENTI QUANTITATIVI DI SOSTANZA STUPEFACENTE, NONCHÉ ILLECITA DETENZIONE DI ARMA E MUNIZIONI COMUNI DA SPARO

Un’operazione, condotta con il supporto attivo dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, ha avuto come conseguenza la perquisizione di diverse abitazioni, durante la quale è stato scoperto un considerevole quantitativo di marijuana, superiore ai 188 kg, nascosto in numerosi sacchi. Inoltre, sono stati trovati circa venti grammi di hashish, un fucile da caccia e munizioni di vario calibro, tutti detenuti illegalmente.

I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno arrestato, in Contrada Bosco di Rosarno, un uomo del posto, pluripregiudicato, accusato di detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, nonché illecita detenzione di arma e munizioni comuni da sparo. Nonostante l’uomo abbia tentato di giustificare il possesso dello stupefacente mostrando documenti che i Carabinieri hanno ritenuto inadeguati, è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale di concerto con l’Autorità Giudiziaria di Palmi.

Tutti gli oggetti sequestrati sono stati posti sotto custodia, in attesa di ulteriori analisi presso i laboratori specializzati dell’Arma. Questo sequestro rappresenta un duro colpo alle attività illegali legate alla coltivazione e al traffico di marijuana nella zona, e si distingue per la sua eccezionale portata, essendo uno dei più grandi degli ultimi anni. Resta da vedere quali saranno le future decisioni riguardanti l’indagato, il cui procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari.