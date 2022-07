“Voleranno via?”. E’ quel che si chiede oggi 13 luglio 2022, in un Post pubblicato su Facebook il sindaco di Milazzo Pippo Midili.

Ha aggiunto Midili: “le distruggeranno? Noi intanto, in un anno e mezzo, abbiamo demolito le strutture dei vecchi spogliatoi che erano deposito di rifiuti pericolosi, rialzato gli alberi di fronte al depuratore che erano ricettacolo di ogni genere di spazzatura, sostituito le vecchie, sporche e distrutte docce, salvato sei palme dalla morte toccata prima ad altre tre, riassettato le piante di oleandri portate ad una grandezza accettabile, recuperato la vista del mare, ripulito anche in inverno il verde dei terrapieni ed installato una serie di passerelle per aiutare anziani e famiglie con bambini a raggiungere il mare in maniera più comoda”.

Così ha concluso Midili: “solo per -miracolo- ultimamente si vedono pochi Camper. Questi i fatti. Le chiacchiere e le scommesse su quanto dureranno i beni pubblici li lasciamo a chi fino ad oggi non aveva fatto nulla. E non finisce qui”.

“#nevedremodellebelle”.