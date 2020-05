Secondo il parere del Rettore dell’Università di Messina, professor Salvatore Cuzzocrea: “Il DL Rilancio con i finanziamenti alla Ricerca riaccende i motori della ripartenza”

“L’avvio della Fase 2 ha rappresentato un primo tassello verso una normalità da ritrovare e le misure previste nel cosiddetto “Dl Rilancio“, che ad Università e Ricerca destina 1,4 miliardi di euro, riaccendono, per tutti gli Atenei del Paese, i motori della ripartenza culturale e scientifica”.

Il Rettore dell’Università di Messina, professor Salvatore Cuzzocrea, ha espresso viva soddisfazione per il pacchetto, fatto inserire nel Decreto dal Ministro Gaetano Manfredi, che include un programma variegato in grado di rafforzare i settori della Ricerca (con l’assegnazione dei posti da ricercatore per le Università), del Diritto allo studio e dell’Alta Formazione.

Il coronavirus ha sgretolato le abitudini di ciascuno di noi, ha fiaccato l’economia e ingessato gli ingranaggi sociali. Anche il panorama universitario ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria da COVID-19 ed ha dovuto adeguare, con dispendio di risorse ed energie, il proprio operato alla situazione in cui tutto il mondo si è venuto a trovare.

“E’ la prima volta – ha aggiunto il Rettore Cuzzocrea – che il sistema universitario usufruisce di una attenzione così grande, in un momento così difficile e inatteso per ogni categoria ed ogni singolo individuo”.