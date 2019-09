Sulla mancata iscrizione, del Cus Unime al campionato di calcio

In merito alla notizia, apparsa su alcune testate locali online, che fa riferimento alla mancata iscrizione del CUS Unime al prossimo campionato di calcio (II categoria) di cui la squadra è stata protagonista nelle ultime stagioni sportive, si precisa quanto segue: “l’Università di Messina non era a conoscenza di tale decisione e, pertanto, stigmatizza con fermezza tale comportamento lesivo e penalizzante per tutti i suoi studenti e per gli atleti che tanto impegno avevano profuso per l’ottenimento dei risultati sul campo da gioco.

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, si è immediatamente prodigato affinché lo sport universitario fosse la priorità del CUS Unime e per la positiva conclusione della vicenda. L’Ateneo ribadisce, altresì, di credere molto nello sviluppo dei valori formativi dello sport universitario, la cui programmazione e finanziamento, ai sensi della L. 394/77, è effettuata dallo CSASU (Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività)”.