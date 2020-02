Campagna di prevenzione della Polizia di Stato a scuola: i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di S. Agata Militello, impegnati in un’attività di prevenzione

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di S. Agata Militello impegnati in un’attività di prevenzione, che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti scolastici locali. Gli incontri, mirati ad una attività dimostrativa e di prevenzione, sono stati caratterizzati da momenti di confronto con i ragazzi, ai quali sono stati illustrati i rischi connessi all’assunzione delle droghe, oltre che le conseguenze giuridiche, amministrative e penali. Nel primo caso, ad esempio, il ritiro della patente e l’obbligo di presentarsi presso le commissioni mediche, ogni anno, per il rinnovo della stessa; nel secondo caso, l’integrazione del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti.

Uno specifico riferimento è stato fatto all’aumento del numero delle vittime della strada a seguito di incidenti in cui è stato accertato che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. È stato ricordato, infatti, come sia sempre attuale il fenomeno delle “stragi del sabato sera” che riguarda, in particolar modo, i più giovani.