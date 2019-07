Mario Giordano (giornalista – Fuori dal Coro): “Ma io non voglio vivere in un mondo, non voglio in un mondo che distrugge la cosa più preziosa che abbiamo” [Video]

Mario Giordano (giornalista – Fuori dal Coro): “ma io non voglio vivere in un mondo, non voglio in un mondo che distrugge la cosa più preziosa che abbiamo”.

“Cosa ce ne frega di tutto il resto? La nostra famiglia. La famiglia. La cosa più preziosa la vogliono distruggere. Ma voi almeno l’avete capito, vi rendete conto? La famiglia! La famiglia! Diranno che ho esagerato come al solito. Dicono che esagero sempre, ma quando si tocca la famiglia mi vengono i brividi… mi vengono i brividi”.

Il conduttore lo ha riferito nella puntata del suo programma andato in onda giovedì sera su Rete 4, dopo le ore 21.25, nello spazio denominato: “Ladri di bambini, l’inferno di Bibbiano”.