LO RENDE NOTO OGGI, IN UN COMUNICATO STAMPA IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASP 5 DI MESSINA, DOTTOR PAOLO LA PAGLIA

Questa Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con deliberazione n. 1956/2018 aveva proceduto ad assumere a tempo indeterminato 26 lavoratori, ex L.S.U. utilizzati in attività socialmente utili, assegnando agli stessi 24 ore settimanali.

“Nel rispetto dei nostri obiettivi di eliminazione del precariato e di giusta valorizzazione dei lavoratori, come promesso, abbiamo creato le condizioni – dice il direttore generale Paolo La Paglia – per potere dare a questi dipendenti una definitiva integrazione all’interno della nostra Azienda; essendo ora presenti le condizioni per l’incremento dell’orario di lavoro settimanale, i dipendenti che avevano fatto domanda di passaggio a 36 ore, dal 1 aprile 2020 presteranno servizio con un incremento orario da 24 a 36 ore”.

Questi i nomi:

D’Angelo Sabina;

Elia Daniela;

Smeralda Mara Paola;

Famiani Lucia;

Samperi Rosaria;

Cordaro Simona;

D’amore Maria;

Consoli Paola;

Baeli Caterina;

Puglia Rossella;

Andronaco Catena;

Impallomeni Rita;

Schirò Maria Carmela;

Miuccio Antonino;

Davì Paola;

Riolo Massimiliano;

Pizzolo Antonio Francesco;

Mauromicale Loredana;

Longo Patrizia;

Curcuruto Antonella Santa;

Oneri Marcella;

Carrolo Maria Grazia;

Calì Carmela;

Cisca Fiorella;

Sanfilippo Sandra Nancy;

Nania Angela Nunziata.

“L’aumento dell’orario di lavoro compenserà alcuni vuoti di organico di personale amministrativo; inoltre – conclude La Paglia – manterremo l’impegno assunto con i 75 lavoratori ASU di utilizzazione diretta da parte dell’ASP di Messina dal 1 marzo p.v., con fuoriuscita dalle cooperative e inizio dello studio di fattibilità per la loro definitiva stabilizzazione.”