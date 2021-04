Stamane a Messina, all’incrocio fra via Taormina e via Catullo Valerio (nei pressi del Policlinico Universitario), si è verificato un incidente stradale. Con ogni probabilità a causa di una mancata precedenza, una donna alla guida di una Fiat Panda, ha travolto un postino che conduceva un mezzo aziendale a due ruote.

Il postalettere, come di solito avviene in tali casi, dopo il sinistro ha perso il controllo dello scooter cadendo sull’asfalto. Nella zona sono arrivati i sanitari del 118, inizialmente per prestare la giusta assistenza al ferito, successivamente per disporne il trasferimento presso l’ospedale più vicino.

Sul luogo dell’impatto, si sono formate lunghe code di auto che hanno generato congestioni alla circolazione stradale sulle quali hanno vigilato gli appartenenti alla Sezione Infortunistica della Polizia Municipale.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.