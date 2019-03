Non disputata la partita di Basket maschile, della Nuova Pallacanestro Messina

La Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina attraverso questa nota, comunica che: “il match casalingo contro i Girgenti Giants, previsto per oggi domenica 3 marzo con inizio alle ore 18:00 e valido per il nono turno di ritorno del campionato di serie D girone Sud, non è stato disputato stante la rinuncia per indisponibilità della squadra ospite”.

“La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina vuole esprimere il proprio dispiacere per l’accaduto, seppur indipendente dalla propria volontà, e comprensione e solidarietà alla società Girgenti Giants per la situazione venutasi a creare che ha impedito la disputa del match”.