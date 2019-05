Pallanuoto Cus Unime: ultimo atto in questa stagione, disputata nella Serie A2

Ultimo atto di una splendida stagione per il Cus Unime che domani, tra le mura amiche della Cittadella Sportiva Universitaria, ospita alle ore 15.00 la Roma 2007 Arvalia. L’obiettivo è quello di chiudere con una bella vittoria per la compagine gialloblu, alla sua prima storica presenza in Serie A2 ma protagonista fino alle ultime giornate di una cavalcata entusiasmante che ha portato gli universitari prima a conquistare la salvezza con tante giornate d’anticipo, poi anche a cullare il sogno playoff, tenendo con il fiato sospeso i tantissimi appassionati che strada facendo si sono avvicinati alla formazione gialloblu. Oltre ai risultati importanti ottenuti in vasca, infatti, uno dei traguardi più importanti raggiunti dai ragazzi allenati da Mister Naccari è stato proprio quello di aver avvicinato con tanto entusiasmo al sodalizio universitario gli sportivi messinesi, pronti partita dopo partita a seguire le gesta di Cusmano e compagni sia in trasferta che alla Cittadella dove si è sempre registrato un vero e proprio spettacolo con i tantissimi supporter che hanno gremito le tribune dell’Impianto sportivo di Viale Annunziata.

Lo stesso entusiasmo che, certamente, accompagnerà l’ultimo atto del CUS in questa Serie A2. Impegno assolutamente non dei più agevoli contro l’avversario romano, lontano dai cussini solo 3 punti e che, all’andata, ha inflitto una rotonda sconfitta per 9-4 al CUS. Anche se senza particolari ambizioni, i romani certamente vorranno rialzare la testa dopo il passo falso casalingo contro Telimar nell’ultima uscita e chiudere questa Serie A2 con una vittoria. Stesse motivazioni per i messinesi che, oltre a voler vincere, avranno anche l’ulteriore obiettivo di regalare una nuova gioia ai propri tifosi, previsti anche per quest’occasione in tantissimi ed il cui supporto si è rivelato importantissimo in tutti gli impegni casalinghi degli universitari. Ancora una volta, dunque, gli ingredienti per assistere ad un’altra bellissima partita di pallanuoto ci sono tutti. Appuntamento alle ore 15.00 per l’ultimo incontro del CUS di questa meravigliosa stagione.