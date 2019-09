Sabato 28 settembre, al PalaMili, la presentazione della ZS Group Messina

La Basket School Messina A. Dil. comunica che sabato 28 settembre alle ore 11:30, presso il Palazzetto dello Sport di Mili, si terrà la conferenza stampa di presentazione della squadra peloritana che parteciperà, per la quarta stagione consecutiva, al campionato di serie C Silver.

Nel corso della conferenza, con gli interventi del presidente Massimo Zanghì, della vicepresidentessa Patrizia Samiani, del GM Bruno Donia, del DT Pippo Sidoti e del coach Francesco Paladina, saranno presentati i programmi societari per la stagione 2019/20, relativi all’attività del settore giovanile e della prima squadra. Alla presenza del sindaco di Messina, on. Cateno De Luca, e dell’Assessore allo Sport del Comune di Messina, Giuseppe Scattareggia, sarà presentato lo staff tecnico, il roster e le nuove maglie di gioco. Saranno presentati, il main sponsor del team, la ZS Group SPA, che per la quinta stagione consecutiva ha abbinato il proprio prestigioso marchio alla Basket School Messina e gli altri partner che hanno deciso di sostenere anche per quest’anno il club messinese. Al termine della conferenza stampa sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.