Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina, due iniziative speciali in occasione del match casalingo contro Canicattì (alle ore 18:00)

ALLE 16:00 AMICHEVOLE U13 DOMENICO SAVIO MESSINA – LIONS MESSINA, DURANTE L'INTERVALLO, GARA DI TIRO PER I MINIATLETI CON LE TUTE UFFICIALI DELLA SOCIETA' IN PALIO

La Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina comunica di aver organizzato due iniziative speciali in occasione del match interno di domenica 16 dicembre al PalaRussello contro Canicattì, valido per la decima giornata del torneo di serie D, ultima partita di fronte al pubblico amico del girone di andata e anche ultimo impegno ufficiale nel 2018 dei ragazzi di Pizzuto che riposeranno durante il turno natalizio del 23 dicembre.

Prima della sfida del torneo di serie D (inizio ore 18:00) si affronteranno in amichevole le formazioni U13 di due Società con cui la Nuova Pallacanestro Messina ha un rapporto di collaborazione.

A scendere in campo a partire dalle ore 16:00 saranno: “il Domenico Savio Messina di Alessandro Pati e i Lions Messina di Lillo Caroè coi minicestisti pronti a portare in campo tutto il loro entusiasmo. A seguire i piccoli atleti e le famiglie si sposteranno sulle tribune per assistere alla sfida della capolista del torneo contro la formazione agrigentina, mentre all’intervallo sarà il momento della seconda iniziativa messa a punto dalla Società del presidente Caruso, la gara di tiro. Il campo di gioco verrà diviso in due metà con due squadre che si sfideranno in gare di tirolibero da un lato e tiro da 3 punti nell’altro, i due vincitori si aggiudicheranno la tuta ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina”.