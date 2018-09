Amam (ME): problemi elettrici all’impianto di Torrerossa

PER QUESTO OGGI, VI E' STATA UNA RIDOTTA EROGAZIONE IDRICA IN CITTA' E NEI VILLAGGI

Questa notte, a causa di problemi ENEL, dalla centrale di Torrerossa si è registrato un minore afflusso di acqua verso la città di Messina, determinando il riempimento parziale dei serbatoi principali che approvvigionano la rete idrica urbana e dei villaggi.

Per questo, nella giornata odierna, l’erogazione verrà assicurata in tutte le zone ma con una riduzione nei tempi di distribuzione o la variazione delle fasce orarie consuete per zona.

Dalla mattinata di oggi, l’impianto di captazione di Fiumefreddo, situato alle pendici dell’Etna, ha ripreso la regolare funzionalità ma il rientro ai normali canoni di distribuzione idrica avverrà solo a partire dalla giornata di domani.