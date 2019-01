Documentiamo, il buio di viale della Liberta’

Da diverso tempo, una oscurita’ si e’ impossessata del viale della Liberta’ a Messina nel tratto compreso dal Museo regionale fino alla Fiera.

In questa zona pero’, il guidatore ed i pedoni potranno comunque godere di sprazzi di luce… bianca (in corrispondenza degli attraversamenti a raso), che rischiara il buio della notte.

Auspichiamo, che in un tempo accettabile, la luminosita’ di sera possa tornare in tutta l’estensione di questa arteria stradale. Rappresenta infatti, un rischio per l’incolumità lasciarla nelle condizioni in cui versa.