Ennesima frana a Capo Alì: la strada statale 114, è stata interdetta in entrambi i sensi di marcia

Alle ore 7 di stamane, una frana si è verificata a Capo Alì, in un punto non nuovo a questi fenomeni di smottamento, ovvero al Km 22,750. Il fatto accaduto, ha causato la conseguente chiusura in entrambi sensi di marcia, della strada stradale 114.

Per ovviare ai disagi, la viabilità è stata deviata nel tratto dell’A18 compreso tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. Malgrado nel mese di settembre, si siano avviati i lavori per la realizzazione delle reti di contenimento tutto ciò non è bastato ad evitare che sempre nello stesso luogo si dovesse assistere ad uguali distacchi di materiale roccioso.

Ora per ripristinare le condizioni di sicurezza, dovranno intervenire i tecnici e gli operai specializzati. Per fortuna, non è stato coinvolto nessuno perchè la zona in quel momento era deserta.