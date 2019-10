Fermi da agosto, i lavori nella galleria Giardini, sull’autostrada A18 Messina-Catania. Le opere si sarebbero dovute invece concludere entro l’estate per alleviare i disagi dei cittadini in vacanza. Alla base di questo stop, la tesi dei responsabili del Cas secondo i quali l’Azienda appaltatrice stesse lavorando in modo non adeguato scegliendo dunque di rescindere il Contratto.

Oggi, su quel tratto di arteria a doppio senso di circolazione, fra Taormina e Naxos si registrano frequenti code di mezzi in transito. I lavori adesso, sono stati riaggiudicati dopo un nuovo appalto esperito e verranno eseguiti dalla Ditta vincitrice, ovvero la Ingegneria e Costruzioni Srl di Messina con un ribasso del 32% su un importo a base d’asta di 690mila €. Nel capitolato del Progetto, è prevista anche, la demolizione di alcuni manufatti realizzati dalla Società precedente.