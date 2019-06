Ieri, i carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo, hanno arrestato un 45enne pregiudicato

Ieri, i carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo, hanno arrestato B.F. 45enne pregiudicato catanese ritenuto responsabile di furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri, l’individuo era entrato in un salone per acconciature da uomo per proporre la vendita di calzini.

Mentre il titolare cercava di accompagnarlo verso l’uscita, l’uomo, con un’azione repentina, sottraeva il cellulare al titolare del salone e si dava alla fuga. I carabinieri, avvertiti dalla vittima, hanno predisposto un servizio di ricerca che ha consentito, in breve tempo, di rintracciare B.F. presso la locale stazione ferroviaria, ancora in possesso del telefono cellulare precedentemente rubato.

Il telefono è stato restituito al proprietario, mentre l’uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato condotto dinnanzi al giudice del Tribunale di Messina per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’A.G., dopo aver convalidato l’arresto operato dai carabinieri, ha disposto a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.