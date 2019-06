L’assessore all’Arredo Urbano e Pubblico del Comune di Messina, Massimo Minutoli risponde a Daniele Zuccarello, dopo il blitz di ieri a villa Sabin, tenuto unitamente al sindaco Cateno De Luca: “sono ben coalizzati. Sono a posto con il mio operato. Sto facendo il possibile, in un sistema male gestito da decenni”.

“Anche quando il tuttologo Zuccarello era consigliere comunale, esistevano gli stessi problemi. A differenza sua noi stiamo attuando dei correttivi man mano che -scopriamo- situazioni, note anche allo stesso Zuccarello. Si facesse un viaggetto a Roma, dove sa come distrarsi non pensando alle mie 14 ore giornaliere trascorse in Assessorato”!