Ieri pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Sant’Agata Militello, hanno arrestato, in flagranza di reato, S.S. 53enne di San Fratello, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. A seguito di attività investigativa finalizzata al contrasto sull’abusivo approvvigionamento di acqua potabile dalla rete idrica dell’acquedotto comunale, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre irrigava un vasto appezzamento di terreno, prelevando l’acqua da un impianto che lo stesso aveva realizzato abusivamente per allacciarsi all’acquedotto comunale.

Il 53enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato di acqua potabile dall’acquedotto comunale. Nella mattinata odierna, l’uomo è stato condotto dinnanzi al giudice del Tribunale di Patti per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’A.G., dopo aver convalidato l’arresto operato dai militari dell’Arma, ha disposto che l’arrestato venisse rimesso in libertà.