Sulle strade siciliane si è verificato quest’oggi, un altro incidente, infatti sull’Autostrada A20 un’auto con a bordo una famiglia che viaggiava in direzione Messina, tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo ha subito un ribaltamento.

Sul mezzo, vi erano 4 persone, padre, madre e due bambini, così come hanno comunicato i vigili del Fuoco che sono intervenuti per effettuare le operazioni di rito in casi come quello accaduto.