Informazioni, dallo Sportello socio psico pedagogico e di mediazione familiare

I responsabili di una struttura del Quinto Quartiere cittadino, in questa nota scrivono per specificare quanto accaduto venerdì 22 febbraio: “importante incontro con la Comunità parrocchiale di San Domenico Dazio, con una parte dell’equipe dello Sportello socio psico pedagogico e di mediazione familiare della V^ Circoscrizione di Messina. L’incontro è stato promosso per spiegare e avvicinare l’utenza che ne potrebbe richiedere bisogno ai nostri professionisti di vari settori che si occupano del sociale e di tutte quelle situazioni di disagio che ne fanno parte. Importante interscambio di domande e risposte che hanno aiutato ancor di più l’importanza del nostro sportello sociale. Un particolare ringraziamento va al Parroco della chiesa Don Pippo Sabato e Mirko Grillo”.

Erano presenti: “il consigliere dottor Franco Laimo (come parte istituzionale), Ciccio Mucciardi (in qualità di coordinatore dello Sportello), dott. Natale Cento (referente regionale dell’A.I.ME.F – Associazione Italiana Mediatori Familiari), la dottoressa Gabriella Agrillo (in qualità di assistente sociale e mediatrice familiare), la dottoressa Claudia Lo Cascio (pedagogista), la dottoressa Elisea Gervasi (psicologa) e la dottoressa Corinne Scuderi (assistente sociale)”.