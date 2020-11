Lo ha scritto oggi su Facebook, Francesco Carbone, presidente dell’Associazione Governo del Popolo APS (costituita nel luglio del 2018 in Provincia di Palermo) [Video]

Lo ha scritto oggi su Facebook, Francesco Carbone, presidente dell’Associazione Governo del Popolo APS (costituita nel luglio del 2018 in Provincia di Palermo):

da guardare e condividere ovunque; Francesco Carbone, Don Raffaè Cantone, l’Anticorruzione; La VERITÀ E LA GIUSTIZIA contro l’ipocrisia Mafiosa; 11/11/2020 Presidio al Consiglio Superiore della Magistratura; I SISTEMI CRIMINALI che hanno finanche imposto l’Illogica DITTATURA SANITARIA e illogici DPCM creati ad arte non per contrastare un epidemia ma per togliere i Diritti Fondamentali sanciti dalla Costituzione non si combattono disquisendo sui temi creati ad arte dai Golpisti che grazie all’ausilio dei Media di Regime nessuno mai potrà avere la possibilità di dibattere pubblicamente dinanzi a tutto il Popolo Italiano, anzi, tali temi portati nel web e nelle piazze vengono utilizzati dai Criminali che si sono appropriati delle Istituzioni per fare passare la gente sveglia per NEGAZIONISTI E COMPLOTTISTI sicuri di avere il DOMINIO MEDIATICO su gran parte della popolazione italiana compresi appartenenti delle forze dell’ordine che pur essendo ligi alla legge credono fermamente su ciò che viene a loro propinato dalle alte cariche dello Stato, inconsapevoli di avere a che fare con Sistemi Criminali (mafie, logge, ordini, sette) che dal 1989 hanno messo in atto un Golpe Politico Giudiziario per andare a manipolare qualsiasi denuncia o qualsiasi processo in Italia così da rendere impuniti tutti i rei appartenenti a tali organizzazioni criminali che indisturbati commettono reati contro i singoli, la collettività, l’erario e la personalità dello Stato; Al Capone fu messo fuori gioco non per Mafia ma per evasione fiscale in quanto non si riuscivano ad ottenere prove concrete sull’associazione mafiosa ma c’erano prove inconfutabili su altri reati che nessuno poteva distorcere a proprio piacimento per distorcere la VERITÀ; la Legge come la matematica non sono opinioni ed è vergognoso che uomini di Legge come avvocati, giudici, giuristi o medici che operano come consulenti tecnici per le procure su incarico dei magistrati continuino a farsi passare ingenuamente o volontariamente come NEGAZIONISTI o COMPLOTTISTI disquisendo su temi opinabili e manipolabili come illogica DITTATURA SANITARIA e non disquisiscano mai sugli illeciti commessi da Magistrati che andando contro legge vanno finanche a sabotare denunce e procedimenti di qualsiasi natura e qualsiasi reato.

Abbiamo tutte le prove per fare cessare immediatamente l’operato di questo Governo e di migliaia di infedeli di Stato tra le più alte cariche istituzionali della Politica, Magistratura, Forze dell’ordine, prove inconfutabili che potevano essere utilizzate dalla finta opposizione e da tutti coloro che si propinano come Paladini a supporto del popolo, dei bambini, delle partite IVA etc… e che volontariamente non hanno mai voluto utilizzare per pretendere l’applicazione della legge, la pretesa di un giusto processo e la punizione esemplare finanche di Magistrati infedeli. Gridare e supplicare LIBERTÀ ai nostri carcerieri non serve a nulla, bisogna PRETENDERE l’applicazione della legge e la punizione dei Rei. Detto ciò siamo disponibilissimi a qualsiasi dialogo con chicchessia ha la volontà di volere in galera coloro che commettono reati contro i singoli, contro la collettività, erario e personalità dello Stato. Noi continuiamo a dimostrare pubblicamente come opera il CORPORATIVISMO MassoMafioso dentro le Istituzioni.

Dopo aver dimostrato come opera anche il Procuratore Capo di Perugia Raffaele Cantone, ora tocca al CSM e pertanto giorno 11/11/2020 faremo un Presidio Permanente dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura per tutti i sabotaggi di denunce, processi e procedimenti da parte di tantissimi Magistrati per proteggere loro colleghi e i rei che hanno commesso seguenti reati:

Associazione di tipo mafioso;

Pedofilia;

Affidi illeciti;

Sequestri di persona;

Omicidi;

Appalti illeciti;

Voto di scambio politico mafioso;

Truffe ai fondi UE;

Truffe ai Fondi Antimafia;

Truffe ai fondi dell’agricoltura;

Truffe all’ISMEA;

Corruzione in atti giudiziari;

Frodi processuali;

Abusi d’ufficio;

Atti contrari ai propri doveri d’ufficio:

Rapina;

Aggressione;

Calunnia;

Golpe Politico Giudiziario siglato nel 1989 e tutt’ora in corso…!

Inoltre devono dimostrarci che tutte le istanze presentate dai Cittadini Italiani al Consiglio Superiore della Magistratura siano state effettivamente discusse ai Plenum del CSM, visto e considerato che ho la prova del falso ideologico creato dalla Prima Commissione CSM per rispondere alla mia istanza e tutte le risposte inviate ai Cittadini Italiani sono tutte ciclostilate allo stesso modo e dove falsamente viene dichiarato che sono state valutate dal Plenum del CSM.