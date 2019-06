OGGI NEL MIRINO DEGLI AGENTI DELLA SEZIONE ANNONA DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEI CARABINIERI, SONO FINITI I VENDITORI DI VIA LA FARINA

Nuovi controlli stamane agli ambulanti cittadini, a Messina: oggi nel mirino degli agenti della Sezione Annona della Polizia Municipale e dei carabinieri, sono finiti i venditori della via La Farina. Al termine delle operazioni, bisogna evidenziare l’avvenuto sequestro di una grossa mole di frutta e verdura ad un rivenditore non in regola con i permessi. All’intervento, hanno dato il loro contributo anche i motocilisti del Corpo dei vigili Urbani.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.