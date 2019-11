Porta a porta, Giuseppe Lombardo (MSBC): “Dall’11 novembre al via la differenziata”

“Prosegue l’impegno di Messinaservizi Bene Comune per l’organizzazione della nuova raccolta Porta a porta a Messina, da lunedì 11 novembre inizierà anche nella zona 2 dell’Area Sud, da Tremestieri a Contesse, in particolare nei villaggi e frazioni di Tremestieri, Zafferia, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore, Contrada piano di zona, Pistunina, Santa Lucia Sopra Contesse, Contesse. Ricordiamo invece, che lunedì 4 Novembre inizierà la raccolta porta a porta nella 2 zona dell’Area Nord, da Mortelle fino al Rione Case Basse di Paradiso, in particolare nei villaggi e frazioni di Mortelle, Torre Faro, Faro Superiore, Sperone, Ganzirri, S. Agata, Contrada Fortino, Contrada Sena, Contrada Porticatello, parte della Strada Panoramica da Contrada Forte Spuria a Contrada Arcieri, Principe, Pace, Grotte, Contemplazione, Paradiso, Rione Case Basse fino alla rotonda in basso dell’Annunziata, escluso però quest’ultimo villaggio”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

E’ lo stesso Lombardo ad aggiungere: “al momento, solo per i residenti delle zone 1 e 2 dell’Area Nord chi non ha ricevuto il Kit, può recarsi nell’isola ecologica di Spartà nei giorni di calendario per ritirarlo. Per l’Area Sud zone 1 e 2 chi non ha ricevuto il Kit, può recarsi da Inpost in Contrada Pozzi, palazzina S. Giacomo 98151 Camaro Superiore (a 300 metri dallo svincolo di Messina Centro) tel. 090623466 –0902923130. Sono ottimi i raccolti della differenziata nelle zone dove è già iniziata con aumenti già consistenti di più del 30 percento”.