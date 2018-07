Porto di Messina: i ragazzi di “Casa Ahmed”, hanno accolto i crocieristi

OGGI, PRESSO IL TERMINAL CROCIERISTICO, PER L'ACCOGLIENZA DEI PASSEGGERI IN ARRIVO CON LE NAVI CARNIVAL E PRINCESS CRUISES

Ha preso avvio oggi, l’attività di accoglienza dei passeggeri, in arrivo con le navi Carnival e Princess Cruises al Porto di Messina, da parte dei primi due ragazzi di “Casa Ahmed” che sono stati coadiuvati dal personale della Città Metropolitana.

I dodici giovani minori migranti non accompagnati, provenienti da: “Ghana, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea e Gambia, sulla base del protocollo -AccogliME- siglato tra l’Autorità Portuale, il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina, l’Istituto scolastico -Jaci- e Medihospes Cooperativa Sociale Onlus, sono stati formati all’attività di accoglienza turistica da alcuni dipendenti esperti in lingue straniere in servizio presso l’InfoPoint di Palazzo dei Leoni”.

In particolare, le due giornate formative si sono incentrate sull’esposizione delle metodologie di gestione dell’accoglienza turistica rivolta ai crocieristi di passaggio presso l’InfoPoint, sull’individuazione dei principali punti di attrazione turistica della Città e nella simulazione dell’accoglienza di un crocierista che arriva al Punto Informativo sia in lingua inglese che in francese.

Il significato di questa iniziativa supera il semplice contenuto del servizio offerto ai turisti in transito presso il Terminal Crocieristico ed assume un alto valore umanitario: “i giovani migranti, accolti a Messina, oggi -accoglieranno- i crocieristi in arrivo in città”.