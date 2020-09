Nella splendida cornice del ristorante Grecale a Messina, è stato presentato ieri sera il libro “Gastronomia Consapevole”

Nella splendida cornice del ristorante Grecale a Messina, è stato presentato ieri sera il libro della nota scrittrice messinese Rosalia Cavalieri.

L’autrice che già in passato aveva affrontato il tema della sensorialità legata al gusto ed agli odori del cibo, oggi nel suo ultimo lavoro ripropone, a coronamento del suo percorso, un viaggio attraverso l’atto del mangiare che come lei stessa precisa “è un gesto estremamente complesso che mette in gioco tutta una serie di fattori e implicazioni di varia natura”, implicando un vero e proprio processo di conoscenza del rapporto dell’essere umano con se stesso.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.