“TU, MA PER SEMPRE”…, in tutte le librerie l’opera di Roberto Emanuelli

Roberto Emanuelli, presenta così su Facebook la sua opera, che verrà divulgata anche a Messina, l’8 novembre alle ore 19 presso la Libreria Bonanzinga.

“Perché?”.

“Perché arriverà qualcuno che avrà voglia di giocare con la tua sensibilità, ti dirà -Ti amo- senza sentirlo davvero, ti abbraccerà senza proteggerti sul serio, ti prometterà cose in cui non crede, sarà abile a mentire, a mostrarsi diverso da quello che è, perché lo fa da sempre. Con tutti.

E niente, voglio dirti questa cosa: “tu fa’ in modo di essere abbastanza pronto da schivare i colpi, e abbastanza forte da incassare quelli che non riuscirai a schivare. Perché succederà, perché cadrai, e il senso del tradimento, dell’inganno, ti getteranno nello sconforto. Ma tu non smettere di crederci, mai! Tu non smetterai di crederci mai”!

“Perché?”.

“Perché poi, l’amore e la felicità torneranno da te, indicandoti la strada, dimostrandoti che esistono, illuminando la tua vita, e tu le riconoscerai subito! E sarà bello. E sarà volare. E sarà il cuore in gola, le capriole, le farfalle, gli slanci verso l’infinito e il cielo nelle vene. Sarà un terremoto. Sarà polvere di stelle e di fuoco e di musica e di magia. Sarà smettere di toccare la terra sotto i tuoi piedi, mentre l’intero universo si capovolge, si rigira, mentre le stelle diventano praterie luminose, e i fiori costellazioni profumate e piene di colori, e sarai catapultato su pianeti e terre marziane, con cavalli alati e pianoforti volanti, fuori dalla tua portata emotiva, oltre l’orizzonte dove possono spingersi i tuoi occhi, oltre i muri e le barriere del suono, della luce, della comunicazione dei sensi, dopo i confini, i limiti, le regole e le geometrie dello spirito… Ma sempre perfettamente dentro il tuo cuore”.

“Perché?”.

Perché l’amore vero è così: semplice, improvviso. Incredibile. Assurdo. Spaventoso. Meraviglioso. Da toglierti il fiato e farti volare.

L’amore ti fa staccare i piedi da terra, e cambia il senso di ogni cosa.

L’amore sei tu, mentre corri verso i luoghi del tuo cuore.

L’amore sei tu, mentre ti abbracci e ti perdoni.

L’amore sei tu, che voli sopra le tue macerie.

L’amore sei tu, che mi hai cambiato la vita, e l’hai resa più bella.

L’amore sei tu, anche quando farà freddo. L’amore sei tu, ma per sempre…!

“Ecco la risposta a tante delle domande che mi sono rivolto io stesso riguardo all’amore, al motivo che ci spinge a crederci nonostante le cadute e il dolore, al perché dobbiamo imparare ad amare prima noi stessi e poi gli altri, a perdonarci, a volerci bene. Ecco perché, anche, aggiungo, forse vale la pena comprare TU, MA PER SEMPRE, per sé, per le persone a cui teniamo. Per parlare un po’ del nostro amore a chi ancora non ha capito quanto conti. E perché…”!

