Oggi è sabato, su Radio Amore Messina [Video]

Su Radio Amore, area: Messina – Reggio Calabria – Messina e Provincia Jonica, R. Calabria e V.S. Giovanni… FM 105.800 Mhz Messina Provincia tirrenica da San Saba a Patti… FM 97.100 Mhz – FM 98.200 Mhz; Nebrodi… FM 95.900 Mhz – Da Capo dì’Orlando a Cefalù… FM 104.500 Mhz: “Oggi è sabato. Il programma condotto da Carla Luvarà, con Francesca Lombardo. Quiz con tanti premi, ospiti e allegria… per un sabato spensierato insieme. Ospite in studio la dottoressa Anna Brigandì”.

Ricorda: “fai like e vinci una Smart Tv 43″ con Radio Amore. Presentati nella sede degli sponsor in elenco, cerca il logo Radio Amore e fai un selfie inviandolo al numero whatsapp 366 41 50 500. Le foto verranno caricate sulla pagina Radio Amore e facendovi votare con un LIKE parteciperete all’estrazione di una Smart Tv 43 Pollici”.

“Acconciatore Panasiti Via C. Battisti, 8 – Messina; Central Bar Piazza Della Repubblica – Messina; Gioielleria Burrascano Corso Cavour, 21/25 – Messina; Happy Store Messina Piazza Della Repubblica – Messina; Centro Chiavi Giuliano Via T. Cannizzaro, 26 – Messina e benefit Via Croce Rossa – Messina”.