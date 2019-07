Monica Giandotti, conduce Agorà Estate su Rai3

Paura a Stromboli dopo l’esplosione del cratere del vulcano che ha provocato la morte di una persona e ha sconvolto residenti e turisti. Le testimonianze di chi non ha voluto lasciare l’Isola e di chi invece è stato evacuato. Oltre alla cronaca, spazio anche alla pagina politica. In una Roma blindata in attesa dell’arrivo del presidente russo Vladimir Putin, il Governo festeggia per aver scongiurato la procedura d’infrazione per debito. Si parlerà di questo e molto altro oggi, giovedì 4 luglio ad Agorà Estate, in diretta fino alle ore 10 su Rai3.

Gli ospiti di Monica Giandotti saranno: “Mario Tozzi, geologo, Gaetano Pedullà, direttore La Notizia, Gianluigi Paragone, Movimento 5 Stelle, Riccardo Molinari, capogruppo Lega Camera, Andrea Marcucci, Partito Democratico, Alessio Pascucci, coordinatore nazionale Italia In Comune, Daniela Preziosi, Il Manifesto, Catena Fiorello, scrittrice, Carlo Cambi, La Verità”.