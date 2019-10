Oggi, domenica 13 ottobre alle 17.35, tornano su Rai1 le storie emozionanti di “Da Noi… A Ruota Libera”. Il programma, condotto da Francesca Fialdini, vede in primo piano la voglia di raccontarsi di “persone comuni” ma anche di artisti, icone di oggi, che hanno seguito fino in fondo la propria natura superando le prove che la vita ha messo loro di fronte.

Tra gli ospiti della puntata Gloria Guida, attrice e conduttrice tv in onda su Rai3 con “Le ragazze”, che sarà in studio per raccontare della sua carriera e della sua lunga storia d’amore con Johnny Dorelli. Inoltre, il racconto di Elisabetta Vicicca, stilista della prima linea italiana di lingerie per donne curvy che, grazie alle sue creazioni, è riuscita ad accettare il suo corpo e riscoperto la sua femminilità. Insieme a lei Giulia Barbuto, protagonista del film “Dolcissime”, una storia di accettazione e rivincita contro il bullismo. Con loro anche Paola Torrente, modella curvy arrivata seconda a Miss Italia.

E ancora, una storia commovente e divertente allo stesso tempo: quella di Nonna Licia, diventata influencer su Instagram a 84 anni, grazie all’aiuto del nipote Emanuele che, per sostenere la nonna dopo la perdita del marito, l’ha spinta e aiutata a realizzare questo progetto.

“Da Noi… A Ruota Libera” è un programma realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Francesco Ebner, produttore esecutivo Monica Gallella.