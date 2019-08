FRANCESCO GIORGINO CONDURRA' LA TRASMISSIONE, CON LA PRESENZA DI OSPITI IN STUDIO PER COMMENTARE GLI EVENTI DI QUESTE ORE E LE CONSEGUENTI EVOLUZIONI

Questa sera su Rai1, alle ore 21.25: andrà in onda Speciale Tg1 dedicato alla crisi di Governo aperta ieri dal leader della Lega Matteo Salvini.

Per gli aggiornamenti in tempo reale dopo la mozione di sfiducia leghista presentata nei riguardi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Francesco Giorgino condurrà la trasmissione con la presenza di ospiti in studio commentando i fatti di queste ore e le conseguenti evoluzioni.