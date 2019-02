Cateno De Luca, contro Lucio D’amico e la Gazzetta del Sud

Lo scontro di Cateno De Luca (primo cittadino messinese), con Lucio D’Amico e la Gazzetta del Sud, ecco cosa ha scritto sul suo profilo Facebook: “Perché Messina sprofonda sempre di più nel baratro? Semplice! Perché ancora qualche anfratto dei vecchi poteri forti cerca di fermare lo smantellamento (portato avanti a rischio di vita!) del perverso sistema che ha condizionato il destino politico ed economico della città e della provincia di Messina”.

“Respingo al mittente l’ingiurioso e mistificante articolo apparso oggi sulla gazzetta del sud. Io rispondo dei miei metodi soltanto agli elettori che giudicheranno il mio operato e si comporteranno di conseguenza! Non sono e non sarò mai uno dei tanti schiavetti di alcuni baroni della gazzetta del sud! Non chiederò mai al buon Lucio D’amico il preventivo parere sui miei metodi perché ne’ lui ne’ i suoi sodali hanno titolo a giudicare ed a mistificare la realtà”!

“Comprendo il senso dell’azione di contrasto portata avanti dai padroni della gazzetta del sud (al netto di tanti giornalisti che nonostante tutto riescono a fare il loro lavoro con grande professionalità) essendo ancora incarogniti per aver tentato invano per l’ennesima volta, con le elezioni di giusto 2018, di imporre un loro pupetto a Palazzo Zanca ed a Palazzo dei Leoni ed ora sono sempre più agguerriti dovendosi adeguare alle buone regole della libera concorrenza in tutti i settori ed in tutti sensi! Caro Lucio… così è se ti pare”.