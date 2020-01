“Come era prevedibile, oggi è totalmente crollata la ringhiera di protezione della passerella sita in via Nicosia, che consente l’attraversamento sul torrente Bisconte”. A denunciare ieri l’accaduto è stato il consigliere della Terza Circoscrizione messinese, Alessandro Geraci (M5S).

Geraci, ha aggiunto: “proprio perché per me la sicurezza sul territorio è fondamentale ed imprescindibile, già a marzo 2019 avevo sollevato la questione in Commissione, in modo da inviare a dipartimento e Assessorato non una semplice segnalazione, ma una Delibera di Quartiere firmata e approvata dall’intero consiglio in data 4 aprile 2019. Come potete vedere sono trascorsi 9 mesi senza alcun intervento da parte di nessuno, con conseguente crollo definitivo”.

Ed in conclusione, il grillino ha sottolineato: “forse si pensava di inglobare questo intervento nei lavori di chiusura del torrente Bisconte/Catarratti? Ma a proposito il 22 ottobre scorso erano stati annunciati con tanto di brindisi sul posto, l’inizio dei lavori dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e da De Luca Sindaco di Messina. I residenti (e non solo) si chiedono… cosa è successo? Perchè è tutto fermo?”.