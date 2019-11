“È la seconda volta che il Ministro della Repubblica Sergio Costa viene nella Valle del Mela”. Lo afferma, la senatrice messinese dei 5 Stelle, Barbara Floridia in un post pubblicato oggi su Facebook.

Continua cosi’, la Floridia: “dopo aver bloccato la realizzazione dell’inceneritore, riaperto l’AIA della Raffineria per imporre misure più stringenti sulla qualità dell’aria e le prescrizioni sanitarie, fatto partire l’Area Marina Protetta di Milazzo, valorizzato l’iniziativa del MuMa – Museo del Mare Milazzo come luogo di rinascita culturale ed educazione ambientale per la nostra provincia, lui torna”.

“Il ministro che ci mette la faccia. Sempre. Torna per comunicare un altro traguardo: la messa in sicurezza della discarica presente a San Filippo del Mela (ME). Molto c’è ancora da fare, lo sappiamo. E molto altro faremo. Ma nessuno in meno di 2 anni aveva fatto tanto”!

“Stateci vicino, che con il vostro incoraggiamento, a Roma, faremo sempre di più. #M5SAmbiente – Noi ci siamo sempre stati”.