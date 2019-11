“Ieri, è stata una giornata gloriosa non solo per #Messina, ma per la #Sicilia tutta”. Questo, è quel che ha affermato oggi in un post su Facebook la consigliera comunale pentastellata, Serena Giannetto.

La Giannetto, evidenzia: “Messina l’indomita, Messina la Clavis Et Custodia, Messina che da Fidellissima Et Exemplare osò sfidare e mettere in ginocchio in terra di Sicilia l’impero sopra il quale non calava mai il sole è tornata con prepotenza a emergere nella sua meravigliosa violenza, rendendosi meritevole della Fiera che la rappresenta. Ancora una volta la Città dei Leoni si mostra avanguardia, e se vi fu il tempo in cui lo fece imbracciando le armi, oggi lo fa raccogliendo l’eredità del suo glorioso Senato, che perì, mai però col capo chino, nei giorni successivi l’arrivo di quella bestia immonda, il conte di Santo Stefano, il cui nome non merita di essere ricordato ma piuttosto abbandonato all’oblio della Storia”.

“Finalmente l’onta sarà lavata, finalmente chiunque entrerà in quella Sala, lo farà con un orgoglio diverso, orgoglio derivante dalla memoria, di rappresentare Messina, la nobile capitale di Sicilia”.

“È vero sono servite le forze migliori, i cuori più indomiti per raggiungere lo scopo, Gianluca Castriciano, Salvatore Turiddu Mangano, Giuseppe e Serena Giannetto, per non parlare della discesa in campo dell’oplita per eccellenza, l’arch. Nino Principato. Ma ormai la battaglia è vinta, toccherà ora a tutta la comunità Siciliana vigilare per aver la certezza che la vittoria in guerra sia portata a compimento”.

“Grazie ragazzi siete stati grandi, finalmente le vostre fatiche sono state ripagate. #lasiciliaaisiciliani – #sicilianiliberi – #freesicily – #siciliaindipendente”.