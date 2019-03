Libero Gioveni (Partito Democratico – Messina): “Il Piano di Zona di Santa Lucia Sopra Contesse, sembra essere stato dimenticato dall’Amministrazione perché il degrado la fa da padrone”

Il consigliere comunale Libero Gioveni chiede interventi mirati per riqualificare una porzione di territorio in cui insistono numerose zone residenziali dove le famiglie ormai sembra si siano rassegnate all’idea di convivere in condizioni di totale abbandono, ed afferma: “il Piano di Zona di Santa Lucia Sopra Contesse sembra essere stato dimenticato dall’Amministrazione perché il degrado la fa da padrone”.

Continua Gioveni: “risultano diverse, infatti, le lamentele dei residenti del PdZ, in quanto da diverso tempo ormai Palazzo Zanza non effettua i necessari e costanti interventi di manutenzione. Il riferimento è in particolare alla strada principale sempre più colabrodo, nonché ai mancati interventi di scerbatura e al proliferare di topi che completano un quadro certamente desolante, se si considera soprattutto che si tratta di una zona in cui i residenti negli anni hanno certamente fatto sacrifici per acquistare le loro villette a schiera, reclamando legittimamente la giusta attenzione”.

Conclude Gioveni: “pertanto, CHIEDO agli assessorati competenti di varare con urgenza un Piano di interventi di riqualificazione e igienizzazione nei dintorni del PdZ di Santa Lucia Sopra Contesse, affinché si possa ridare il giusto decoroe adeguati livelli di sicurezza a tutti i residenti”.