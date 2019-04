Lo chiede il consigliere della Sesta Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo

A parlare in una nota indirizzata alle Autorità competenti è il consigliere della VI^ Circoscrizione Mario Biancuzzo: “con la presente, comunico che da giorni ricevo lagnanze da parte di tanti cittadini inerenti la difficoltà relativa al rinnovo annuale dell’esenzione ticket, pertanto, necessità di riaprire immediatamente al pubblico lo sportello, per esenzione ticket per reddito, presso la sede territoriale di Villafranca Tirrena, inspiegabilmente chiuso”.

Prosegue così, Biancuzzo: “il grave disagio, arrecato all’utenza del comprensorio non solo di Villafranca ma ai cittadini appartenenti al VI^ Quartiere, va con sollecitudine affrontato considerando la difficoltà per molti di questi concittadini che non possono raggiungere la Città non essendo nemmeno auto muniti è impensabile che possano arrivare al Mandalari o addirittura a Pistunina. Ritengo utile suggerire alle Signorie Loro l’utilizzo di una metodologia informatizzata oppure il supporto dei CAF”.

Conclude in tali temini, l’esponente circoscrizionale: “certo di un sollecito riscontro mirato ad ovviare alle estenuanti file e alle soste mattutine per accaparrarsi la posizione utile visto che soltanto circa 80 persone al giorno vengono esitate. Mentre basterebbe che un maggior numero di personale dedicato a questo delicato servizio insieme ad un numero superiore di postazioni e sportelli distribuiti sul territorio cittadino, magari insieme ad una convenzione con i predetti Patronati darebbe una risposta alle esigenze di una utenza fragile e sempre più bisognosa di servizi efficienti”.