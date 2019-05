Riduzioni ed esenzioni TARI 2017 e 2018, Libero Gioveni (PD): “Si proceda ad un bando unico”

A parlare in una nota il consigliere comunale Libero Gioveni: “entro il prossimo mese si dovrà già versare la prima rata o l’unico acconto della TARI 2019, ma ancora la Giunta non ha deliberato le riduzioni ed esenzioni della TARI 2017 e 2018, con tutti i riflessi negativi che tutto ciò può comportare e che sono meglio descritti nell’interrogazione che il sottoscritto e presentato stamani al sindaco De Luca e all’assessore ai servizi sociali Calafiore, che si allega. A parlare in una nota il consigliere comunale Libero Gioveni”.

Ecco l’interrogazione in versione integrale… “il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale, in riferimento a quanto rappresentato in oggetto e facendo seguito ad una precedente interrogazione del 10 genanio u.s., intende sollecitarVi e proporVi quanto segue:

PREMESSO che il Dipartimento servizi sociali negli ultimi anni, anche e soprattutto a causa dei ritardi nell’approvazione dei Bilanci, ha varato i bandi e le relative graduatorie degli aventi diritto alle riduzioni ed esenzioni TARI ai sensi dell’art. 40 comma 3 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale in forte ritardo rispetto agli anni di riferimento;

CONSIDERATO che tali ritardi incidono notevolmente anche sulle rate che i contribuenti versano ogni anno e che già il prossimo mese gli stessi dovranno versare il primo o unico acconto della TARI 2019;

CONSIDERATO, altresì, che il vecchio Consiglio Comunale aveva approvato il Bilancio di Previsione 2017 in data 26 ottobre 2017 e che l’attuale Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 in data 19 settembre 2018, atti questi necessari e propedeutici per adempiere a tutte le procedure relative al bando di che trattasi;

CONSIDERATO, infine, che il Consiglio Comunale in data 7 maggio u.s. ha anche bocciato il Regolamento sul baratto amministrativo, la cui eventuale approvazione avrebbe abolito dall’anno corrente i benefici in oggetto;

RILEVATO che ad oggi, nonostante gli impegni assunti da codesta Amministrazione, quest’ultima non ha ancora fatto pervenire al Consiglio Comunale per l’approvazione la necessaria delibera di Giunta relativa alle esenzioni e riduzioni TARI per l’anno 2017, men che meno quella relativa all’anno 2018;

TENUTO CONTO che migliaia di contribuenti, specie quelli utilmente collocati nell’ultima graduatoria relativa al bando per le riduzioni TARI 2016, non potranno mai avere la certezza di godere (paradossalmente in via postuma o a regolarizzazione) anche per gli anni 2017 e 2018 (men che meno per l’anno 2019) dei benefici previsti;

ACCERTATO che tale condizione di totale incertezza e disorientamento induce parecchi contribuenti a non versare le rate del tributo, determinando quindi un mancato incasso per l’Ente;

Tutto ciò PREMESSO ed ESPOSTO quanto sopra, il sottoscritto consigliere comunale

I N T E R R O G A con carattere d’urgenza,

il sig. sindaco e il sig. assessore in indirizzo al fine di conoscere se e quando intendano predisporre la delibera di Giunta relativa alle riduzioni ed esenzioni TARI per l’anno 2017 (e possibilmente, visti i notevoli ritardi, anche per l’anno 2018) al fine di trasmetterla al Consiglio Comunale per la successiva necessaria approvazione.