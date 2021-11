Il presente filmato, relativo alla conferenza stampa tenuta ieri mattina a Siracusa dal sindaco di Messina Cateno De Luca per presentare la propria iniziativa “A modo mio” un tour di eventi in tutta la Sicilia, dedicati alla promozione della sua prima fatica musicale è stato da lui pubblicato nella serata del medesimo giorno sulla omonima Pagina di Facebook [Video]

ECCO COME SI E' PRESENTATO CANTANDO DAVANTI AI CRONISTI, CON GLI INSULTI RIVOLTI AL GOVERNATORE SICILIANO: "POVERETTO MUSUMECI TI PRENDONO PER IL CULO E NON TI RENDI CONTO E ALLORA TE NE DEVI ANDARE A FARE BEEP"