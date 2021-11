Articolo…, tratto da… https://ilvoxpopuli.wordpress.com/!

Va verso la risoluzione il problema con l’acqua manifestatosi in questi giorni a Sant’Agata Militello come avevamo riportato ieri anche con la diffusione di un video. Lo ha spiegato il sindaco Bruno Mancuso con un avviso alla cittadinanza.

“Purtroppo la piena del fiume Rosmarino – spiega il sindaco Bruno Mancuso in un avviso alla cittadinanza – ha danneggiato la condotta principale dell’acqua proveniente dalla sorgente Neresi di Alcara Li Fusi, provocando delle infiltrazioni di acqua torbida nella stessa condotta. Ieri è stato riparato il guasto e si stanno pulendo i serbatoi, quindi contiamo che nelle prossime ore la situazione migliori. Ci scusiamo con gli utenti ma purtroppo la tubatura che all’epoca era stata interrata ai margini del letto del fiume, con il tempo si è esteriorizzata e, quindi, esposta a danneggiamenti, durante le piene del Rosmarino. Gli interventi di protezione della condotta sono molto costosi perché riguardano qualche chilometro della stessa e pertanto abbiamo chiesto un finanziamento per potere intervenire – conclude il primo cittadino -, sperando intanto che questi incidenti non si ripetano”.