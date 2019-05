Dal 28 al 30 maggio al via il “Trofeo velico dei Nautici d’Italia” promosso dall’Istituto Nautico Trasporti e Logistica “Caio Duilio” di Messina, guidato dalla preside Maria Schirò

LA VI^ EDIZIONE DELLA REGATA, PRESENTATA IN CONFERENZA STAMPA DALL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROBERTO VINCENZO TRIMARCHI, STAMANE A PALAZZO ZANCA

Dal 28 al 30 maggio al via il “Trofeo velico dei Nautici d’Italia” promosso dall’Istituto Nautico Trasporti e Logistica “Caio Duilio” guidato dalla preside Maria Schirò. La VI^ edizione della Regata, presentata in conferenza stampa dall’assessore alla pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi, si svolgerà nelle acque dello stretto in collaborazione con la Lega Navale di Messina.

‘’L’evento rivolto a tutti gli istituti nautici d’Italia rappresenta un momento di confronto tra soggetti con diverse esperienze legate dall’amore per il mare’ così Trimarchi elogiando la preside Schirò per aver dato ‘’visibilità alla città sul piano turistico attraverso la gara velica che con il coinvolgimento delle scuole nautiche italiane,potrà anche servire da collegamento con il mondo occupazionale per gli studenti delle scuole ad indirizzo dedicato’’.

‘’Attività promozionali della costa messinese faranno parte del ciclo degli eventi dell’edizione 2019’’ ha spiegato la dirigente scolastica Schirò all’incontro con la stampa oggi a Palazzo Zanca. Alla cerimonia di premiazione giovedì 30 maggio, farà da cornice il Forte San Salvatore suggestivo sito storico nell’area Falcata della ‘’Cittadella’’ Base della Marina Militare. ‘’La kermesse sportiva – ha concluso la Schirò – si svolgerà alla presenza delle massime autorità civili e militari e chiuderà le fasi dell’evento nel Salone di rappresentanza della Camera di Commercio di Messina’’.

“Trofeo velico dei Nautici d’Italia” – VI^ Edizione

PROGRAMMA

I giorno – martedì 28 maggio 2019:

ore 09.00 Accoglienza dei partecipanti presso porticciolo turistico “Marina di Nettuno”

ore 10.30 – Conferenza stampa di presentazione dell’evento presso Assessorato Istruzione palazzo Zanca

ore 12.00 – Pranzo presso Lega Navale

ore 14.00 -17.00 Attività: I^ batteria di gare presso la Lega Navale di Messina

ore 17.00 – Sistemazione in hotel – tempo libero

ore 20.00 – Cena e attività presso Lega Navale

ore 23.00 – Rientro in hotel – pernottamento

II giorno – mercoledì 29 maggio 2019:

ore 09.00 – Colazione in hotel

ore 10.00 -11.00 – Ripresa attività di velapresso la Lega Navale di Messina

ore 11.00/16.00 – II^ batteria di gare presso la Lega Navale di Messina – rientro in hotel

ore 18.00 – Imbarco su nave traghetto – Traversata didattica dello Stretto:- Momento formativo: “Lo Stretto di Messina e le sue meraviglie” a cura dell’Istituto di biologia Marina dell’Università di Messina – Prof. Salvatore Giacobbe

ore 20.00 – Sbarco e trasferimento centro città

ore 20.30 – Passeggiata nel centro storico della città – Cena – Rientro in hotel – Pernottamento

III giorno – giovedì 30 maggio 2019:

ore 09.00 – Colazione in hotel

ore 10.00 -11.00 Ripresa attività di vela presso la Lega Navale di Messina

ore 11.00/16.00 III^ batteria di gare presso la Lega Navale di Messina – Rientro in hotel

ore 18.00 – Cerimonia di premiazione alla presenza delle massime autorità civili e militari, presso la storica e suggestiva struttura del Forte San Salvatore, ubicata alla Cittadella, nella Zona Falcata, all’interno della Base delle Marina Militare

ore 20.00 – Salone di rappresentanza della Camera di Commercio di Messina

Festa di Saluto dei partecipanti.