La Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, debutta (domenica 27 ottobre alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di San Filippo del Mela) in campionato nel derby

Comincia con un match di prestigio il torneo della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che domenica 27 ottobre ospiterà al Palazzetto dello sport di San Filippo del Mela il MiniBasket Milazzo per la prima giornata del campionato di serie D girone B. La formazione mamertina dopo la retrocessione dalla serie C riparte con grandi ambizioni, come testimonia il tesseramento nelle ultime ore di Peppe Barbera. L’organico affidato a coach Bacilleri può contare su giocatori di categoria superiore come Galipò, Italiano, Spanò e Toto, i giovani locali Calivà, Cuccuru, Gitto, Giorgianni, Maimone, mentre sotto le plance giostreranno il bulgaro Shaykarov e il 210 croato Marin.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Il Minibasket Milazzo domenica 27 ottobre alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di San Filippo del Mela con ingresso gratuito, arbitreranno Fabrizio Miragliotta di Palermo (PA) e Vito Messina di Trapani (TP).